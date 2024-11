Stranger Things VR auch für PlayStation VR2 & PC VR

Tender Claws kündigt "Stranger Things VR" auch für PlayStation VR2 und PC VR an. Einen konkreten Termin dafür gibt es auch schon.

Demnach ist "Stranger Things VR" ab 5. Dezember auch für die eingangs erwähnten VR-Headsets verfügbar. Der Release für Meta Quest 2 und 3 erfolgte bereits am 22. Februar. Ein neuer Trailer begleitet die Terminierung.

In "Stranger Things VR" erleben wir die Welt aus der Netflix-Serie Stranger Things aus der völlig neuen Perspektive von Vecna. Darin erkundet er unter anderem unbekannte Realitäten, formt Schwarmbewusstsein und schmiedet seinen Racheplan gegen Elf und Hawkins. Wir werden dabei in die Träume und Erinnerungen beliebter Charaktere eindringen und uns telekinetische Kräfte zunutze machen, um uns ihrer Gedanken zu bemächtigen und Kreaturen zu bekämpfen, während Henry Creels Verwandlung in Vecna und sein Einfluss auf die Ereignisse früherer Staffeln enthüllt wird. Nicht nur Fans der Vorlage sollten hier auf ihre Kosten kommen.