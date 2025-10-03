Stray Children schafft den Sprung zu uns

Entwickler Onion Games kündigt an, dass "Stray Children" auch in hiesigen Gefilden veröffentlicht wird. Der Release geht dabei sogar noch in diesem Monat über die Bühne.

Demnach wird "Stray Children" in Europa am 30. Oktober veröffentlicht. Als Plattformen werden die Switch und der PC angegeben. Weitere Umsetzungen sind offenbar nicht angedacht.

Begleitend gibt es einen neuen Release Date Trailer zu "Stray Children" zu sehen. Dieser bringt uns über eineinhalb Minuten lang primär die Story des Rollenspiels näher, zeigt aber natürlich auch Gameplay daraus.

"Stray Children" handelt von einem Jungen, der zunächst an seiner Konsole spielt und sich plötzlich in einem Land mit längst vergessenen und uralten technischen Gerätschaften wiederfindet. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

"Stray Children" erschien bereits am 26. Dezember 2024 in Japan.