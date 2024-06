Stray Gods: Orpheus-DLC für alle Plattformen terminiert

Publisher Humble Games und Entwickler Summerfall Studios hatten den Orpheus-DLC für "Stray Gods" zwar bereits angekündigt, aber bisher lediglich für den PC terminiert. Jetzt herrscht auf sämtlichen Plattformen diesbezüglich Klarheit.

Demnach wird die Orpheus-Erweiterung für "Stray Gods" am 27. Juni auch für die Konsolenwelt veröffentlicht. Bislang war dieses Datum lediglich für den PC genannt worden und es hiess, dass die Konsolenfassungen bald folgen würden.

"Stray Gods" erzählt eine urbane Fantasy-Geschichte, in der es darum geht, Antworten und unseren Platz in der Welt zu finden sowie unser Schicksal in die Hand zu nehmen. Unsere Entscheidungen führen zu verschiedenen Enden und ändern den von uns eingeschlagenen Pfad.

"Stray Gods" ist seit 10. August 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.