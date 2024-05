Stray Gods: Orpheus-DLC vorgestellt

Publisher Humble Games und Entwickler Summerfall Studios haben den Orpheus-DLC für "Stray Gods" angekündigt. Den zugehörigen Teaser-Trailer zeigt man ebenfalls.

Hier werden wir eine halbe Minute lang auf die Orpheus-Erweiterung für "Stray Gods" eingestimmt. Für den PC ist sie ab 27. Juni verfügbar, aber zu den Konsolenfassungen wird diesbezüglich bisher nur gesagt, dass es "bald" soweit sein soll.

"Stray Gods" erzählt eine urbane Fantasy-Geschichte, in der es darum geht, Antworten und unseren Platz in der Welt zu finden sowie unser Schicksal in die Hand zu nehmen. Unsere Entscheidungen führen zu verschiedenen Enden und ändern den von uns eingeschlagenen Pfad.

"Stray Gods" ist seit 10. August 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.