Stray: Physischer Nintendo-Release Ende Woche

Am 19. November ist es endlich soweit. Knapp zwei Jahre nach dem ursprünglichen Release, dürfen nun auch Nintendo-Fans mit dem streunenden Kater auf die Reise gehen. Passend zum anstehenden Switch-Verkaufsstart, gibt's natürlich auch einen passenden Ankündigungs-Trailer.

Die physische Edition für Nintendo Switch enthält neben dem Spiel sechs farbige Kunstkarten, die die bekanntesten Charaktere wie beispielsweise den freundlichen Roboter B-12 und den heldenhaften Kater abbilden.

In "Stray" schlüpft ihr in die Rolle eines streunenden Katers, der ein uraltes Geheimnis lüften muss, um einer längst vergessenen Cyberstadt zu entkommen. Inmitten der detailreichen, neonbeleuchteten Gassen und der düsteren Umgebung freundet sich der Kater mit der kleinen Flugdrohne B-12 an. Gemeinsam versucht das Duo, einen Ausweg aus der heruntergekommenen Stadt zu finden.

Unsere Test zur PlayStation-Version von Stray (inkl. Review-Video) gibt's hier

Physische Editionen von "Stray" sind seit 2022 für PlayStation 5 und seit 2023 für Xbox Series X erhältlich.