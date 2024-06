Stray auch für Switch

Im Rahmen der heutigen Direct-Folge wurde auch eine Switch-Portierung von "Stray" angekündigt. Ein Releasefenster dafür gibt es auch schon.

Im zugehörigen Trailer zeigt sich, dass "Stray" den Sprung auf Nintendos Hybridkonsole offenbar schadlos überstanden hat. Releasefenster für die Umsetzung ist das Jahresende.

"Stray" ist ein Katzenabenteuerspiel aus der Third-Person-Perspektive, das sich inmitten der neonbeleuchteten Gassen einer zerfallenden Cyberstadt und der düsteren Umwelt ihres Untergrundes abspielt. Durchstreife die Gegend, sowohl oben als auch unten, verteidige dich gegen Bedrohungen und löse die Rätsel dieses Ortes, in dem nur unscheinbare Droiden und gefährliche Kreaturen leben.

"Stray" erschien am 19. Juli 2022 für PS4, PS5 und den PC. Umsetzungen für Xbox One und Xbox Series X folgten am 10. August 2023.