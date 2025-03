Ace Attorney trifft auf Street Fighter 6

Capcom vereint erneut zwei seiner hauseigenen Marken und bringt der Spielerschaft von Street Fighter 6 neue Inhalte. Diese stammen aus der beliebten Visual-Novel-Serie Ace Attorney und sollen ein wenig Gerichtssaal-Flair in die Welt von Street Fighter bringen.

Zu den Inhalten zählen unter anderem verschiedene optische Anpassungen, mit denen Spielerinnen und Spieler ihre Ingame-Avatare in das Outfit des Ace Attorney-Charakters Steel Samurai kleiden können. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Sticker und Titel, die mit den Konterfeis von Phoenix Wright, Maya Fey, Miles Edgeworth und dem Richter (The Judge) gestaltet wurden.

Auch musikalisch kommen Ace Attorney-Fans auf ihre Kosten: "Pursuit – Corner the Culprit", "Pursuit – Confront the Culprit" und "Pursuit – Catch the Culprit" lassen die ikonischen Gerichtsszenen innerhalb von Street Fighter 6 neu aufleben.