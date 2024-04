Street Fighter 6: Ein Dämon lauert...

Spieler lassen ihre inneren Dämonen von der Leine, wenn der legendäre Akuma ab dem 22. Mai auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC via Steam zum "Street Fighter 6"-Roster hinzustösst. Zusammen mit Akuma werden drei wichtige Updates veröffentlicht:

Noch stylischere Kämpfe sind möglich, wenn Outfit 3 für alle Year 1-Charaktere verfügbar ist, drunter Rashid, A.K.I., Ed und Akuma selbst. Year 1-Ultimate Pass-Inhaber erhalten diese automatisch am 22. Mai, zusammen mit den Kostümfarbsets 1 – 10. Lang erwartete Kampf-Balancing-Updates kommen – weitere Details veröffentlichen wir in den kommenden Wochen. Die neueste Stage in Street Fighter 6, Enma’s Hollow, wurde enthüllt – hier führt Akuma sein höllisches Kampftraining aus. Year 1 Ultimate Pass-Inhaber erhalten die Stage ab dem 22. Mai automatisch.

Akuma wirbelt in allen drei Street Fighter 6-Spielmodi gleichzeitig los – in World Tour können Spieler mehr über seine Hintergrundgeschichte lernen, im Battle Hub sich und ihren Avataren seine Special Moves aneignen und im Fighting Ground nach Herzenslust kämpfen. Wer Outfit 2 anlegt, erlebt Akuma in seinem Debüt-Look aus "Super Street Fighter II Turbo".

Akumas dämonische Moves gehören