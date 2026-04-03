Street Fighter 6: Nächster DLC-Kämpfer angeteasert

Capcom hat einen Teaser-Trailer zum nächsten DLC-Kämpfer für "Street Fighter 6" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich mit Ingrid der nächste DLC-Kämpfer für "Street Fighter 6" fast zwei Minuten lang vorgestellt. Dabei gibt es von dem weiblichen Neuzugang hauptsächlich Story-Sequenzen zu sehen. Ingrid wird die Kämpferriege des Prüglers übrigens irgendwann im späten Frühjahr ergänzen.

Erst am 17. März war der DLC-Kämpfer Alex für "Street Fighter 6" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Street Fighter 6" erschien am 2. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Version folgte am 5. Juni 2025.