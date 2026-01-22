Street Fighter 6: Termin für den nächsten DLC-Kämpfer

Capcom hat einen konkreten Termin für den nächsten DLC-Kämpfer für "Street Fighter 6" verkündet.- So können wir uns im März auch diesen freuen.

Demnach wird Alex, so dessen Name, ab 17. März für "Street Fighter 6" verfügbar sein. Ein Gameplay-Trailer stellt uns den Neuzugang jetzt schonmal fast drei Minuten lang in bewegten Bildern vor.

Alex begann seine Karriere als Kämpfer im Jahr 1997 als Protagonist von "Street Fighter III: New Generation". Seitdem hat ihm sein dreistes Auftreten den Spitznamen "Der Mann ohne Verbündete" eingebracht, wann immer er den Ring betritt. Nachdem er seine Technik weiter verfeinert hat, verfügt Alex nun über eine neue Haltung, über zehn Würfe und frische Moves, die nahtlos ineinander übergehen und ihn sowohl im Ring als auch auf der Strasse zu einer Kampfmaschine machen.

"Street Fighter 6" erschien am 2. Juni 2023 für PS4, PS5 und Xbox Series X. Die Switch-2-Version folgte am 5. Juni 2025.