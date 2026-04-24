Street Fighter 6: Mai-Termin für DLC-Kämpferin Ingrid

Capcom hat inzwischen bekanntgegeben, wann genau DLC-Kämpferin Ingrid für "Street Fighter 6" erscheint. Demnach wird es im Mai soweit sein.

Konkret wird Ingrid ab 28. Mai doe Kämpferriege von "Street Fighter 6" verstärken. Sie vervollständigt die zuvor veröffentlichten Charaktere Sagat, C. Viper und Alex, welche in dritten Jahr zum Kader stossen. Ein über drei Minuten langer Gameplay-Trailer macht uns den Neuzugang jetzt schon schmackhaft.

Erst gestern waren Gerüchte über eine weitere DLC-Kämpferin für "Street Fighter 6" aufgekommen. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Street Fighter 6" erschien am 2. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Version folgte am 5. Juni 2025.