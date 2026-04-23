Street Fighter 6: DLC-Kämpferin geleakt?

Es könnte sein, dass eine DLC-Kämpferin für "Street Fighter 6" geleakt ist. Demnach könnte hier bald Zuwachs aus "Final Fantasy VII" ins Haus stehen.

Konkret behauptet der normalerweise sehr zuverlässige Leaker RnK_Clan, dass bald auch Tifa Lockhart aus "Final Fantasy VII" als Zusatzkämpferin für "Street Fighter 6" angeboten wird. Er hatte zuvor bereits sämtliche Year 2 Charaktere des Prügelspiels korrekt geleakt. Capcom oder Square Enix haben sich aber bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert, weshalb wir es als Gerücht verbuchen müssen.

Erst Anfang des Monats war mit Ingrid die nächste DLC-Kämpferin für "Street Fighter 6" angeteasert worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Street Fighter 6" erschien am 2. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Version folgte am 5. Juni 2025.