Nächste DLC-Kämpferin für Street Fighter 6 bestätigt

In Person von Mai Shiranui hat Capcom die nächste DLC-Kämpferin für "Street Fighter 6" in Aussicht gestellt. Einen konkreten Releasetermin gibt es auch schon.

Demnach ist Mai Shiranui aus der "Fatal Fury"-Reihe ab 5. Februar für "Street Fighter 6" verfügbar. ls zweiter Gastcharakter in der Geschichte der Reihe haben wir viele Gründe, uns auf Mais Moveset zu freuen, das von einer Vielzahl von SNK-Klassikern inspiriert ist und mit den Mechaniken von "Street Fighter 6" kombiniert wurde. Wir können mit Mai in allen drei Spielmodi, einschliesslich Fighting Ground und Battle Hub, für Furore sorgen und sie als neueste Meisterin in World Tour ausprobieren. Im zugehörigen Launchtrailer stellt man uns unter anderem ihre Moves vor.

Mai erscheint ausserdem mit zwei Outfits. Outfit 1 erinnert dabei an ihren klassischen Stil aus SNKs "Fatal Fury"-Serie, während Outfit 2 an ihren aktuellen Look aus dem kommenden "Fatal Fury: City of the Wolves" angelehnt ist. Outfit 2 kann durch Fighter Coins oder durch das Maximieren der Bindung mit ihr in der World Tour erworben werden.

Mit "Street Fighter 6" können Spieler ihre Fähigkeiten auf der ganzen Welt einsetzen, um ihre persönliche Stärke zu finden. Keiner fängt als Champion an. Selbst die stärksten Kämpfer mussten diesen ersten Schritt machen. Jetzt bist du an der Reihe, die Herausforderung anzunehmen und dein Spiel auf die nächste Stufe zu bringen.

"Street Fighter 6" ist seit 2. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.