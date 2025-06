Street Fighter 6: Nächster DLC-Kämpfer terminiert

Capcom hat einen konkreten Termin für den nächsten DLC-Kämpfer von "Street Fighter 6" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis August gedulden.

So ist Sagat ab 5. August in der Welt von "Street Fighter 6" verfügbar. Der Neuzugang wird uns gleichzeitig in einem neuen Trailer über eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt.

Mit "Street Fighter 6" können Spieler ihre Fähigkeiten auf der ganzen Welt einsetzen, um ihre persönliche Stärke zu finden. Keiner fängt als Champion an. Selbst die stärksten Kämpfer mussten diesen ersten Schritt machen. Jetzt bist du an der Reihe, die Herausforderung anzunehmen und dein Spiel auf die nächste Stufe zu bringen.

"Street Fighter 6" ist seit 2. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die Switch-2-Version folgte am 5. Juni.