Street Fighter 6 wird für Switch 2 umgesetzt

Capcom stellte bei der gestrigen Direct-Folge "Street Fighter 6" für Switch 2 vor. Erste bewegte Bilder aus der Umsetzung wurden ebenfalls gezeigt.

Mit "Street Fighter 6" erleben wir die nächste Evolutionsstufe der Reihe, inklusive drei verschiedener Spielmodi, frischen Spielelementen und verbesserter Grafik. Wir kämpft uns darin bis ganz nach oben in neuen exklusiven Spielmodi für Nintendo Switch 2, darunter Drahtloser Kampf „One on One“4 und „Avatar Matches“. Wir dürfen uns auf neue Party-Modi freuen wie „Gyro Battle“ und Kalorienwettkampf, in denen die Joy-Con 2-Controller zum Einsatz kommen. Zudem erscheinen zur Veröffentlichung drei neue amiibo-Figuren und 22 amiibo-Karten.

"Street Fighter 6" erscheint am 5. Juni, also simultan zum Launch der Konsole, auch für Switch 2.