Im Rahmen der diesjährigen Evolution Championship Series (Evo) 2025 hat Capcom unter anderem einen neuen Teaser-Trailer zu "Street Fighter 6" präsentiert. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns nämlich schonmal fast zwei Minuten lang C. Viper aus "Street Fighter 6" in bewegten Bildern vorgestellt. Dies geschieht ausschliesslich mit packenden Story-Sequenzen, die Lust auf mehr machen. Die Dame wird irgendwann im Herbst zur Kämpferriege dazustossen.

Und bevor C. Viper erscheint, können wir Sagat, den Kaiser des Muay Thai, in die Hände bekommen, der ab heute in "Street Fighter 6" in den Kampf einsteigt. Verkörpert Sagats wilden Tigergeist, während er auf der neuesten Stage namens "Proud Spire" kämpft, und zieht ihm sein neues Outfit 1 sowie sein bekannteres Outfit 2 an, welches von seinem Auftritt in "Street Fighter II" inspiriert ist.

"Street Fighter 6" erschien am 2. Juni 2023 für PS4, PS5 und Xbox Series X. Die Switch-2-Version folgte am 5. Juni.