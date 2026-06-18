Street Fighter 6: August-Termin für DLC-Kämpferin Yasmine

Capcom hat einen Releasetermin für die nächste DLC-Kämpferin für "Street Fighter 6" verkündet. Diese hört auf den Namen Yasmine und wird im August verfügbar sein.

Demnach wird Yasmine ab 3. August zur Kämpferriege von "Street Fighter 6" hinzustossen. Der Neuzugang wird uns jetzt schon mit einem umfangreichen Gameplay-Trailer schmackhaft gemacht. Darin zeigt man fast drei Minuten lang unter anderem ihre Move-Palette.

Die aus den Philippinen stammende Yasmine lernte unter der Anleitung ihres Grossvaters an der Seite ihres älteren Bruders zu kämpfen. Nach dem plötzlichen Verschwinden ihres Bruders legte Yasmine ihr Karambit-Messer beiseite, bis sie durch Videos eines bestimmten französischen Supermodels dazu inspiriert wurde, sich den Weg zu ihrem verschollenen Bruder zu bahnen. Auf ihrer Entdeckungsreise wird Yasmine verschiedene Eskrima-Techniken anwenden.

Beim Summer Game Fest wurden erst Anfang des Monats die kommenden Year-4-Kämpfer von "Street Fighter 6" näher vorgestellt, zu denen auch Yasmine gehört. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Street Fighter 6" erschien am 2. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Version folgte am 5. Juni 2025.