Street Racer Collection angekündigt

QUByte Interactive kündigt die "Street Racer Collection" für den 27. November an. Es handelt sich um eine Sammlung des Kart-Rennspieles "Street Racer" der 1990er Jahre für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Die Versionen sind die damals auf SNES-, Megadrive-, MS-DOS- und Gameboy erschienenen Ausgaben des humorvollen Kultklassikers, die sich mitunter in den Punkten Grafik, Sound, Gameplay und exklusiven Inhalten unterscheiden. Hier könnt ihr einen frischen Blick auf ein Stück Videospielgeschichte werfen:

Über Street Racer Collection

"Dieser Kultklassiker kombiniert die Geschwindigkeit eines Arcade-Rennspiels mit den Schlägereien eines Kampfspiels und hat sich durch seine Originalität und seine eigene Dosis Chaos und Persönlichkeit einen Namen gemacht.

Fahre auf Strecken voller Hindernisse und verrückter Kulissen (vom Mount Rushmore bis nach Transsilvanien), setze Spezialangriffe ein, um deine Rivalen auszuschalten, und entdecke Modi, die weit über traditionelle Rennen hinausgehen.

Mach dich bereit zu lachen, zu crashen, zu beschleunigen und um jede Kurve zu kämpfen.

Street Racer Collection ist purer Arcade-Spass, direkt aus der Vergangenheit auf deinen Bildschirm.

4 Spielmodi

Training: Trainiere, bevor du dich dem echten Wettkampf stellst.

Head-to-Head: Fahre gegen einen einzelnen Gegner auf einer Strecke deiner Wahl.

Meisterschaft: Erstelle deine eigenen Wettbewerbe, indem du Strecken und Schwierigkeitsgrade kombinierst.

Rumble-Modus: Schalte deine Gegner aus der Arena aus!

Fussball-Modus: Spiele Fussball ... mit Rennwagen! (nicht verfügbar in der MS-DOS-Version)

Was dich erwartet

4 Spiele in 1: Die Sammlung umfasst die SNES-, Megadrive-, MS-DOS- und Gameboy-Versionen des Spiels.

Bis zu 27 einzigartige Strecken voller Abkürzungen, Fallen und Herausforderungen.

8 Comicfiguren mit verrückten Fahrzeugen und Spezialangriffen.

Vielfältige Rennoptionen: von einer schnellen Runde bis zu 80-Runden-Marathons!

Lokaler Mehrspielermodus für bis zu 4 Spieler (in den Versionen für SNES, Megadrive und MS-DOS).

Warum Street Racer Collection spielen?

Ein echter Kultklassiker, der bis heute für seine Kreativität und Kühnheit bekannt ist.

Einzigartige und bahnbrechende Mischung aus Kartrennen und Kampf.

Garantierter Spass sowohl im Einzelspieler- als auch im lokalen Mehrspielermodus.

Ein Stück Videospielgeschichte, erhalten in seiner ursprünglichen Form und Erfahrung.

Machen Sie sich bereit zu lachen, zu crashen, zu beschleunigen und um jede Kurve zu kämpfen.

Street Racer Collection ist purer Arcade-Spass, direkt aus der Vergangenheit auf Ihren Bildschirm."