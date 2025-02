Erneute Entlassungen bei den Striking Distance Studios

Bei den Striking Distance Studios ist es leider erneut zu Entlassungen gekommen. Bereits im August 2023 war man davon betroffen und hatte 32 Mitarbeiter verloren.

Der Umfang der jetzigen Entlassungen bei den Striking Distance Studios ist noch unklar, aber erste Statements in den sozialen Medien lassen vermuten, dass die Mehrheit der Angestellten davon betroffen sind. Das offizielle Statement von Muttergesellschaft Krafton zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Striking Distance Studios hat sein Team verkleinert, um agil zu bleiben, was für das Studio in seinem derzeitigen Entwicklungsstadium eine nachhaltige Umgebung schafft. Das Studio bleibt in Betrieb, und diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf den geplanten laufenden Support. Zurzeit sind keine weiteren Änderungen geplant."

Die Striking Distance Studios wurden am 6. Mai 2019 in Kalifornien gegründet. Von ihnen stammt etwa "The Callisto Protocol".