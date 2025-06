Studio Camelia geschlossen

Schweren Herzens gibt Studio Camelia bekannt, dass man jetzt die Pforten schliessen musste. Eine Erklärung dafür bekommen wir auch.

Studio Camelia hatte zuvor auf Kickstarter mehr als 300.000 Euro für sein japanisches Rollenspiel "Alzara Radiant Echoes" gesammelt. Unterstützer des Projekts werden ihr gespendetes Geld weder von den Entwicklern noch von Kickstarter zurückerhalten. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Das Studio wurde offiziell im Mai 2022 gegründet, aber die Reise begann vor fast vier Jahren. Von Anfang an haben wir unermüdlich für die Verwirklichung unseres Traums gekämpft und waren ständig auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten. Wir haben das Studio mit unseren persönlichen Ersparnissen gegründet und es geschafft, Business Angels, Banken und Institutionen zu überzeugen, die an unsere Vision glaubten und uns unterstützten. Wir hatten sogar die Ehre, in das Developer Acceleration Program von Microsoft aufgenommen zu werden. Mit all dieser Unterstützung hatten wir die Hälfte der Entwicklung des Spiels abgedeckt und mussten nur noch die andere Hälfte durch einen Industriepartner sichern. Wie Sie jedoch wissen, befindet sich die Videospielindustrie derzeit in einer Krise. Viele Studios mussten aufgrund mangelnder Finanzierung schliessen, und über 20 000 Beschäftigte haben ihren Arbeitsplatz verloren. Die Investoren bewegen sich jetzt in einem Markt, in dem sie keine Risiken eingehen wollen und es sich leisten können, zu warten, bevor sie sich an einem Projekt beteiligen, um das Risiko zu verringern. Um uns die bestmöglichen Chancen auf eine Finanzierung zu sichern, haben wir uns an Kickstarter gewandt, um das Risiko für einige Partner zu verringern und sie von der Rentabilität des Projekts zu überzeugen. Die Kampagne war ein grosser Erfolg: Alzara wurde zu einem der am meisten unterstützten Spieleprojekte auf Kickstarter im Jahr 2024, mit über 5.000 Unterstützern und fast 300.000 € an Zusagen. Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung! Es war eine unglaubliche Zeit für uns. Wir haben diesen Erfolg genutzt, um eine neue Demo des Spiels zu entwickeln, in die die neuesten Fortschritte bei Alzara eingeflossen sind. Wir haben verschiedene Veranstaltungen besucht (Tokyo Game Show, DICE...), um uns mit potenziellen Partnern aus der ganzen Welt zu treffen. Wir hatten Anfang des Jahres ausführliche Gespräche, aber leider führte keines davon zu einem Vertrag, obwohl wir eine spielbare Demo, ein hochrangiges Team, die Hälfte der Finanzierung gesichert und die Kickstarter-Kampagne gestartet hatten. Wir haben keine Mühen gescheut und versucht, so lange durchzuhalten, wie wir konnten. Das ist ein Teil der harten Realität in der Branche. Wir sind Kreative, aber wir brauchen finanzielle Mittel, um unsere Arbeit fortsetzen zu können. Manchmal reicht es nicht aus, ein vielversprechendes Spielkonzept mit nachgewiesenem Marktinteresse und einem starken Team zu haben. Viele sagen, dass jedes veröffentlichte Spiel ein Wunder ist, und das könnte nicht wahrer sein."