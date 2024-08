Stumble Guys kommt auch für Switch

Scopely kündigt "Stumble Guys" jetzt auch für Switch an. Auf den Release der Umsetzung müssen wir gar nicht lange warten.

Demnach ist "Stumble Guys" bereits ab 20. August auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Ein kurzer Trailer stimmt uns jetzt schonmal auf die Portierung ein.

Bei "Stumble Guys" handelt es sich um ein Battle-Royale-Partyspiel: Wir treten darin online gegen bis zu 32 Spieler auf chaotischen Hinderniskursen an. Wir laufen, springen und rutschen in Richtung Ziellinie, bis sich der beste Spieler am Ende die Krone schnappt.

"Stumble Guys" ist bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, iOS, Android und den PC erhältlich.