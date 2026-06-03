Stuntman: Hollywood angekündigt

"Stuntman" ist zurück. Heute hat Saber Interactive beim State of Play-Showcase von Sony in Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences "Stuntman: Hollywood" enthüllt, eine Weiterentwicklung der Stunt-Rennserie. Das Einzelspieler-Action-Rennspiel befindet sich derzeit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC in Entwicklung und setzt euch ans Steuer für cineastische Stunts und Sets, die von Universal Pictures-Filmen und NBCUniversal-Fernsehserien wie "Fast & Furious", "Zurück in die Zukunft", "Knight Rider", "Miami Vice" und weiteren inspiriert sind.

"Das Stuntman-Spiel ist mir in Erinnerung geblieben, und es war schon immer ein Traum, ein solches Spiel der Spielegeschichte neu zu erschaffen und in etwas Neues weiterzuentwickeln. Bei Saber arbeiten wir gerne mit bekannten IPs und freuen uns, erneut mit Universal zusammenzuarbeiten, um für die Fans ein rasantes Erlebnis zurückzubringen."

Tim Willits, Chief Creative Officer von Saber Interactive

"Stuntman: Hollywood" setzt euch als aufstrebenden Stuntman ans Steuer, um Stunts auszuführen, die von bekannten Filmen und Fernsehserien inspiriert sind. Erlebt die Kraft, Präzision und das Spektakel einer Reihe von Film- und Fernsehfahrzeugen und lebt eure Stuntman-Fantasie aus, indem ihr Stunts, Drifts, Rampen und mehr in Angriff nehmt – alles inspiriert von Abenteuern von der Leinwand.