Stupid Never Dies: Flotte Gameplaysequenzen

GPTRACK50 hat neues Gameplay aus "Stupid Never Dies" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.
Hier werden uns nämlich die elf möglichen Transformationen in "Stupid Never Dies" gezeigt. Diese sehen folgendermassen aus:
- Zombie-Stil: Der Grundstil für Hauptfigur Davy
- Werwolf-Stil: Ein schneller Stil, mit dem wir wild um uns schlagen können
- Harpyien-Stil: Ein fliegender Stil, welcher entfernte Gegner mit Projektilen angreift
- Golem-Stil: Ein robuster und widerstandsfähiger Stil, der Gruppen von Gegnern durch die Luft schleudert
- Vampir-Stil: Ein Stil, mit dem wir einen Schwarm Fledermäuse kontrollieren könnnen
- Irrlicht-Stil: Ein Stil, der konstant zwischen der physischen und der astralen Ebene wechselt
- Zyklopen-Stil: Ein Stil, welcher sich auf grosse, alles-oder-nichts-Angriffe spezialisiert hat
- Schneefee-Stil: Ein Stil, der Gegner einfriert und uns ihre Kraft überträgt
- Meeresjungfrau-Stil: Ein Stil, welcher wie Wasser in den Boden taucht, um Feinde anzugreifen
- Lich-Stil: Ein Stil, der die Kraft des Todes nutzt, um Skeletten zu befehlen
- Dämonen-Stil: Ein Stil, welcher Peitschen und Schwerkraft einsetzt, um die Position der Gegner zu kontrollieren
"Stupid Never Dies" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5 und den PC.