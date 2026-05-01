Stupid Never Dies: Flotte Gameplaysequenzen

GPTRACK50 hat neues Gameplay aus "Stupid Never Dies" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich die elf möglichen Transformationen in "Stupid Never Dies" gezeigt. Diese sehen folgendermassen aus:

Zombie-Stil: Der Grundstil für Hauptfigur Davy

Werwolf-Stil: Ein schneller Stil, mit dem wir wild um uns schlagen können

Harpyien-Stil: Ein fliegender Stil, welcher entfernte Gegner mit Projektilen angreift

Golem-Stil: Ein robuster und widerstandsfähiger Stil, der Gruppen von Gegnern durch die Luft schleudert

Vampir-Stil: Ein Stil, mit dem wir einen Schwarm Fledermäuse kontrollieren könnnen

Irrlicht-Stil: Ein Stil, der konstant zwischen der physischen und der astralen Ebene wechselt

Zyklopen-Stil: Ein Stil, welcher sich auf grosse, alles-oder-nichts-Angriffe spezialisiert hat

Schneefee-Stil: Ein Stil, der Gegner einfriert und uns ihre Kraft überträgt

Meeresjungfrau-Stil: Ein Stil, welcher wie Wasser in den Boden taucht, um Feinde anzugreifen

Lich-Stil: Ein Stil, der die Kraft des Todes nutzt, um Skeletten zu befehlen

Dämonen-Stil: Ein Stil, welcher Peitschen und Schwerkraft einsetzt, um die Position der Gegner zu kontrollieren

"Stupid Never Dies" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5 und den PC.