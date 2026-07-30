Stupid Never Dies erscheint im Oktober

Co-Publisher Sega und Entwickler GPTACK50 haben den Releasetermin von "Stupid Never Dies" bekannt gegeben. Demnach ist es im Oktober soweit.

Konkret erscheint "Stupid Never Dies" am 21. Oktober für PS5 und den PC. Ein Release Date Trailer der ganz anderen Art begleitet die freudige Nachricht und lässt zumindest ansatzweise vermuten, wie herrlich abgedreht das finale Produkt am Ende sein wird.

Das letzte Lebenszeichen von "Stupid Never Dies" hatte es im Mai gegeben, als uns ein Trailer die darin möglichen elf Transformationen vorstellte. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Stupid Never Dies" war im März angekündigt worden.