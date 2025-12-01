Styx: Blades of Greed erscheint im Februar 2026

NACON und Cyanide Studio gaben bekannt, dass der nächste Teil der "Styx"-Reihe, "Styx: Blades of Greed", am 19. Februar 2026 für Playstation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

In "Styx: Blades of Greed" schlüpft ihr erneut in die Rolle des gierigen Goblins Styx, der dieses Mal einen neuen Schatz im Auge hat: Quarz, eine mächtige, kostbare und gefährliche Ressource. Für diese gefährliche Mission hat er neue Kräfte bekommen, mit denen er sich überall hinbegeben kann, ohne jemals eingeladen worden zu sein. Neues Werkzeug wie einen Enterhaken und einen Gleiter wird es auch geben.

In weitläufigen, hoch aufragenden Umgebungen bietet jeder Winkel eine neue Gelegenheit, sich zu verstecken, herumzuschleichen oder zuzuschlagen. Styx macht es Spass, Verwirrung zu stiften und sich wie ein Schatten direkt unter den Augen seiner Feinde davonzuschleichen. Heimlichkeit liegt ihm und keiner seiner Feinde ist auf seinen Auftritt vorbereitet.

"Styx: Blades of Greed" wird am 19. Februar 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.