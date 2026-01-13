Styx: Blades of Greed - Demo veröffentlicht

Cyanide Studio hat heute eine kostenlose Demo von "Styx: Blades of Greed" veröffentlicht. In dem dritten Teil der "Styx"-Reihe kehrt der namensgebende Goblin-Meister in einem Third-Person-Solo-Stealth-Erlebnis wieder zurück. Mit der Demo, die für begrenzte Zeit verfügbar ist, könnt ihr die erste Stunde des Spiels schon vor dessen Veröffentlichung am 19. Februar 2026 erleben.

Die Demo zu "Styx: Blades of Greed" beginnt damit, dass Styx von einem riesigen Golem angegriffen wird. Ihr könnt euch mit dem Meister der Schatten vertraut machen und sich auf eine gefährliche Mission innerhalb von The Wall begeben. Eure Mission ist es, Captain Irving zu finden, den einzigen Zwerg, der in der Lage ist, einen Zeppelin in dieser Gegend zu steuern. Ihr könnt dabei Styx Werkzeuge und Kräfte gegen die Inquisition einsetzen, die den abtrünnigen Captain überwacht.

In "The Wall" gibt es, wie in allen Bereichen des Spiels, nicht nur einen Weg, sich heimlich durchzuschleichen: Ihr könnt eure eigenen Lösungen für die Stealth-Rätsel finden, indem ihr euch anschleicht, Fallen stellt und Feinde töten, ohne Spuren zu hinterlassen.

Die Demo gibt euch die Möglichkeit, Styx kennenzulernen und einen Vorgeschmack auf das komplette Spielerlebnis zu bekommen.

"Styx: Blades of Greed" wird am 19. Februar 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.