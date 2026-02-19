Styx: Blades of Greed: Der Launch-Trailer

Cyanide Studio gab heute bekannt, dass das Stealth-Actiongame "Styx: Blades of Greed" ab sofort erhältlich ist. Darin schlüpft ihr wieder in die Rolle des verschlagenen Goblins Styx, der in einer mittelalterlichen Fantasy-Umgebung Jagd auf Quartz macht – eine ebenso kostbare wie gefährliche Ressource – und dabei weitläufige, vertikale Umgebungen erkundet sowie neue Werkzeuge und Fähigkeiten meistert. Unseren Test zu "Styx: Blades of Greed" findet ihr im Artikel-Bereich.

"Styx: Blades of Greed" baut auf der bewährten Formel der ersten beiden Teile auf und verfeinert sie, indem Freiheit und Kreativität in den Mittelpunkt des Spielerlebnisses gestellt werden. Jede Situation wird zu einem Spielplatz, auf dem Intelligenz, Taktik und Experimentierfreude die stärksten Waffen sind. Es gibt niemals nur einen Weg nach vorn: Spielende entwickeln ihre eigenen Lösungen für Stealth-Rätsel indem sie schleichen, Fallen stellen oder Gegner lautlos ausschalten, ohne eine Spur zu hinterlassen – was für einen erhöhten Wiederspielwert sorgt.

Styx hat viele neue Tricks auf Lager. Er kann die geheimnisvollen Kräfte des Quartz nutzen um seine Feinde – oder sogar die Zeit selbst – zu kontrollieren. Der Meister der Heimlichkeit erhält ausserdem neue Fortbewegungswerkzeuge: einen Gleiter, mit dem er durch die Lüfte segeln kann, Metallkrallen zum Erklimmen steiler Oberflächen sowie einen Enterhaken, um an bislang unzugängliche Bereiche zu gelangen. Spielende können Styx vollständig individualisieren, indem sie seine Fähigkeiten und Werkzeuge über einen Talentbaum verbessern und Runen ausrüsten, um das Gameplay ihrem persönlichen Spielstil anzupassen. Erstmals in der Reihe setzt das Spiel auf einen Metroidvania-Ansatz, bei dem nach und nach neue Gebiete freigeschaltet werden, die zuvor unerreichbar waren.

"Styx: Blades of Greed" ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erschienen.