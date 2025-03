Nacon hat gestern Abend bei der hauseigenen Connect-Präsentation auch "Styx: Blades of Greed" enthüllt. Wie der Name bereits vermuten lässt, verbirgt sich dahinter ein alter Bekannter.

Hier werden wir knapp zwei Minuten lang auf "Styx: Blades of Greed" eingestimmt. Dabei gibt es hauptsächlich Story-Sequenzen zu sehen.

Der berüchtigte Kobold Styx kehrt im dritten Teil der populären Reihe zurück. "Styx: Blades of Greed" wird dabei wieder von Cyanide Studio entwickelt und ist inhaltlich eine Mischung aus Stealth, Action und Strategie in einer vertikal ausgedehnten mittelalterlichen Fantasy-Welt. Der Titel bleibt seiner Erfolgsformel treu und bietet offene Umgebungen, eine grosse Auswahl an Kräften und Werkzeugen sowie mehrere Ansätze, um seine Ziele zu erreichen. Die Mission ist es Quarz zu stehlen, eine seltene und magische Ressource, während die Feinde mit Geschick und Präzision ausgeschaltet werden müssen.

"Styx: Blades of Greed" erscheint im Herbst für PS5, Xbox Series X und den PC.