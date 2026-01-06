Styx: Blades of Greed: Umfangreicher Trailer

Nacon und Cyanide Studio präsentieren einen ausführlichen Trailer zu "Styx: Blades of Greed". Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich über neun Minuten lang primär erstes Gameplay aus "Styx: Blades of Greed" gezeigt. So widmet man sich etwa den einzelnen Fähigkeiten des ikonischen Haupthelden. Ausserdem lernen wir in diesem Kontext natürlich auch die Spielwelt und einige Gegner kennen.

Das letzte Lebenszeichen von "Styx: Blades of Greed" hatte es im vergangenen Dezember verkündet. Damals hatet man den Erscheinungstermin verkündet und einen Release Date Trailer präsentiert. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Styx: Blades of Greed" erscheint am 19. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.