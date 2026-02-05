Styx: Blades of Greed: Sehenswerter Trailer

Nacon und Cyanide Studio präsentieren einen frischen Trailer zu "Styx: Blades of Greed". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer widmet sich etwas mehr als zwei Minuten lang in erster Linie der Story von "Styx: Blades of Greed". Wir lernen simultan aber etwa auch die Spielwelt und einzelne Charaktere näher kennen.

Die Story von "Styx: Blades of Greed" beginnt kurz nach den Ereignissen des zweiten Teils, als Styx die Stadt Korranger der Dunkelelfen verlässt, nachdem er die Bernstein-Fabrik der Hohepriesterin Lyssril zerstört hat. An Bord seines Zeppelins führt der Meister der Tarnung jetzt eine provisorische Crew an und macht sich auf die Suche nach Quarz, einer frischen Energiequelle, welche ebenso geheimnisvoll wie gefährlich ist. Währenddessen bricht zwischen Menschen, Elfen und Orks ein erbitterter Krieg aus. Gnadenlos gejagt von der Inquisition muss Styx sich den Quarz sichern, bevor sie es tun.

Bereits im Januar wurde eine spielbare Demo von "Styx: Blades of Greed" veröffentlicht. Diese lässt uns die die erste Stunde des Spiels erleben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Styx: Blades of Greed" erscheint am 19. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.