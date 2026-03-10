Styx: Blades of Greed: Flotter Auszeichnungstrailer

Nacon versorgt uns mit einem sehenswerten Auszeichnungstrailer zu "Styx: Blades of Greed". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier 45 Sekunden lang eine kurzweilige Mischung aus In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse geboten. Es wird also im Prinzip kurz, knapp und präzise erklärt, was "Styx: Blades of Greed" ausmacht.

Wir konnten "Styx: Blades of Greed" bereits ausführlich unter die Lupe nehmen. Unseren umfangreichen Test findet ihr an dieser Stelle.

"Styx: Blades of Greed" erschien am 19. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.