Sublustrum für PC und Konsolen angekündigt

Publisher Brickworks Games und Entwicklerstudio Phantomery Interactive stellen "Sublustrum" vor. Es handelt sich um eine Neuauflage des 2008 erschienenen psychologischen Adventures "Outcry", welches in Russland und Polen wiederum als "Sublustrum" bekannt ist. Auf welchen Konsolen die atmosphärische 'Laufsimulation' erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt. Einem Release sollen wir jedoch für 2026 entgegensehen können. Der Trailer gibt uns einen Einblick in die Geheimnisse hinter dem rätselhaften Gerät eines verschwundenen Wissenschaftlers.

Über Sublustrum

"Die klassische psychologische Adventure-Erfahrung kehrt zurück. Dies ist eine vollständige Neuerzählung des Kultspiels Sublustrum von 2008 – erweitert, verbessert und vollständig in 3D frei erkundbar. Tauche ein in eine zersplitterte Traumlandschaft und steige hinab in eine Welt, in der Erinnerung, Klang und Traum ineinander übergehen.

Im Labyrinth des Geistes

Erlebe die Geschichte eines Schriftstellers, der das rätselhafte Verschwinden seines Bruders, eines Wissenschaftlers, untersucht. Während er versucht, den Zweck eines seltsamen Geräts zu entschlüsseln, das sein Bruder hinterlassen hat, gerät er in einen Raum zwischen Wachen und Träumen und die Untersuchung wird zu einer surrealen Reise in die Tiefen seines eigenen Unterbewusstseins.

Die Architektur der Träume

Bewege dich frei durch eine fotorealistische 3D-Welt, die kunstvoll viktorianische Melancholie, industrielle Bauten und Retrofuturismus-Design verbindet. Hier verschwimmt die Grenze zwischen Wissenschaft und Mystik, und Mechanismen werden zu Trägern der menschlichen Seele. Der Stil von Sublustrum erinnert an Bilder, die durch alte Objektive und körnige, gealterte Filmrollen geformt wurden – eine visuelle Sprache, die das vergängliche Gefühl von Autorenkino und zerbrechlichen Träumen einfängt.

Klang als Leitfaden

In Sublustrum ist Klang mehr als nur Atmosphäre. Er bildet ein erzählerisches System, das direkt mit dem Spiel verwoben ist – mit tonbasierten Rätseln und Motiven, die dich durch die Welt führen.

Der Dark-Ambient-Soundtrack ist ein wesentlicher Teil der Geschichte und des Ursprungs dieses Projekts.

Gefühl und Logik

Stelle dich neuen und neu interpretierten Rätseln, die ungewöhnliche Aufgaben stellen und assoziatives, laterales Denken belohnen.

Schaffe durch Rätsel, die auf Klang, veränderter Schwerkraft und zeitlichen Verzerrungen basieren, Verbindungen zwischen Erinnerungen und inneren Archetypen – und enthülle die Geheimnisse dieser Flimmernden Welt."