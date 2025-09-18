Subnautica 2: Drittes Vlog veröffentlicht

Publisher Krafton und Entwickler Unknown Worlds haben das mittlerweile dritte Vlog zu "Subnautica 2" ins Netz gestellt. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagtes Entwickler-Vlog zu "Subnautica 2" gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung des Collectors Leviathan, von den ersten Konzeptzeichnungen des Visual Development Lead Cory Strader bis hin zu Einblicken des Entwicklungsteams von Unknown Worlds. Die Kreatur wurde dabei entwickelt, um die Grenzen der Immersion und Bedrohung in "Subnautica 2" zu erweitern.

Aggressiver erster Feind: Der Collector Leviathan ist der erste feindliche Leviathan, dem wir in "Subnautica 2" begegnen.

Reaktionsfähige KI: Dank der Verhaltensbäume und Stimulussysteme der Unreal Engine 5 reagiert er in Echtzeit auf Licht, Geräusche und Aktionen von uns.

Lebensechte Bewegungen: Vollständig simulierte Tentakelanimationen sorgen insgesamt für natürlichere und unvorhersehbarere Interaktionen.

Immersives Kampfdesign: Ein furchterregendes Brüllen und mächtige Schockwellenangriffe verstärken das Gefühl der allgegenwärtigen Gefahr.

Der Collector Leviathan ist ein wichtiger Schritt vorwärts für Unknown Worlds in ihrem Bestreben, Kreaturen zu entwickeln, welche lebendig und intelligent wirken und sich nahtlos in die Spielwelt einfügen. Es wird spannend sein zu sehen, wie es mit dem Spiel in den nächsten Monaten so weitergeht.

"Subnautica 2" ist für Xbox Series X und den PC in der Mache und wird im Laufe des nächsten Jahres in den Early Access starten.