Subnautica 2: Early-Access-Roadmap präsentiert

Entwickler Unknown Worlds hat inzwischen auch die Roadmap für den Early Access von "Subnautica 2" vorgestellt. Diese untermauert, dass man noch viel mit dem Speil vorhat.

Demnach sind im Wesentlichen zwei Early-Access-Updates für "Subnautica 2" geplant, wobei keine konkreten Termine oder Releasefenster dafür genannt werden. Das erste davon widmet sich dabei Quality of Life-Verbesserungen, wie etwa Optimierungen am Biomods System oder einzelnen Gameplay-Aspekten. Beim zweiten Update liegt der Fokus dagegen auf den Koop-Elementen und man will damit unter anderem am Tool zum Bau einer Basis schrauben. Voice Chat oder Emotes sind ebenfalls angedacht.

Ausserdem möchte man natürlich das Spiel, dessen Story und seine Welt konstant erweitern. Frische Tools und fahrbare Untersätze sind ebenfalls in Planung. Gleichzeitig wird an der Beseitigung von Bugs und Fehlern gearbeitet.

Erst letzte Woche war ein atmosphärischer Gameplay-Trailer zu "Subnautica 2" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Subnautica 2" startete am 14. Mai auf Xbox Series X und dem PC in den Early Access.