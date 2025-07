Subnautica 2: Early-Access-Start verschoben

Krafton hat den Early-Access-Beginn von "Subnautica 2" auf das nächste Jahr verschoben. Gleichzeitig kamen Berichte über finanzielle Gründe dafür auf, denen man aber bereits widersprochen hat.

Hintergrund ist eine Meldung von Bloomberg, wonach Krafton mit der Verzögerung einen anstehenden Bonus in Höhe von 250 Millionen Dollar an Unknown Worlds umgehen wollte. Dieser Betrag sei an einen Early-Access-Start in diesem Jahr geknüpft gewesen. Die kürzliche Entlassung mehrerer führender Mitarbeiter, darunter etwa Mitgründer Charlie Cleveland, hatte in der Community schon für Unruhe gesorgt.

Krafton hält dem entgegen, man wolle durch die zusätzliche Entwicklungszeit ausschliesslich die Qualität des Spiels steigern: Die bisherigen Rückmeldungen aus den Tests seien nämlich zwar generell positiv ausgefallen, hätten aber auch Verbesserungspotenzial gezeigt.

In "Subnautica 2" erkunden wir eine völlig neue ausserirdische Ozeanwelt voller lebendiger Biome, seltsamer Kreaturen und versteckter Geheimnisse. Egal, ob mit Freunden oder alleine können wir Werkzeuge herstellen, eigene Basen bauen und durch die Tiefen dieser faszinierenden, ausserirdischen Welt navigieren, während wir unsere eigenen Überlebensgeschichten schreiben.

"Subnautica 2" ist für Xbox Series X und den PC in der Mache.