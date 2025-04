Subnautica 2: Erster Dev-Vlog

Unknown Worlds, das Entwicklerstudio hinter "Subnautica" und "Subnautica: Below Zero", veröffentlichte den ersten Developer-Vlog zu kommenden "Subnautica 2" und startet damit offiziell die Road to Early Access.

Im Video lädt Design Lead Anthony Gallegos neue und wiederkehrende Spieler ein, gemeinsam die Early-Access-Reise von "Subnautica 2" zu beginnen. Gezeigt wird ausserdem erstes In-Game Material von "Subnautica 2": Darunter erste Eindrücke vom Koop-Modus, dem neuen Alien-Planeten sowie einige der Fahrzeuge und Kreaturen, die Fans im Spiel erwarten.

"Wir haben alles, was wir aus unseren vorherigen Spielen gelernt haben, genommen und in Subnautica 2 hineingesteckt."

Anthony Gallegos, Design Lead