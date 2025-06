Neue Infos zu Subnautica 2

Entwickler Unknown World Entertainment hat frische Informationen zu "Subnautica 2" verraten. Diese betreffen sowohl das Gameplay als auch das generelle Konzept des Spiels.

So erklären Creative Producer Scott MacDonald und Community Manager Donya Abramo zunächst einmal, dass der ausgesprochen redselige Hauptcharakter aus der Below-Zero-Erweiterung von "Subnautica" in Rente geschickt wurde und wir es nun wieder mit einem stillen Protagnisten zu tun haben. "Subnautica 2" ist zudem in einer komplett neuen riesigen Spielwelt angesiedelt, welche wir diesmal sogar mit Fahrzeugen erforschen dürfen. Ein Koop-Feature für bis zu vier Spieler ist ebenfalls angedacht.

In "Subnautica 2" erkunden wir eine völlig neue ausserirdische Ozeanwelt voller lebendiger Biome, seltsamer Kreaturen und versteckter Geheimnisse. Egal, ob mit Freunden oder alleine können wir Werkzeuge herstellen, eigene Basen bauen und durch die Tiefen dieser faszinierenden, ausserirdischen Welt navigieren, während wir unsere eigenen Überlebensgeschichten schreiben.

"Subnautica 2" startet im Laufe dieses Jahres auf Xbox Series X und dem PC in den Early Access.