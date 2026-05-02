Subnautica 2 setzt auf Koop-Funktion

Mit „Subnautica 2“ schlägt Entwickler Unknown Worlds einen neuen Weg ein: Erstmals in der Geschichte der Reihe erhält das Survival-Abenteuer einen Koop-Modus. Laut Studio soll das Spiel dadurch jedoch nicht seine Identität verlieren, sondern weiterhin das bekannte Gefühl von Einsamkeit, Entdeckung und Gefahr vermitteln – nur eben optional gemeinsam mit anderen.

Im Zentrum steht ein Koop-Modus für bis zu vier Personen, der bewusst als Ergänzung zum klassischen Solo-Erlebnis gedacht ist. Die Entwickler betonen, dass „Subnautica 2“ weiterhin vollständig alleine spielbar bleibt. Multiplayer soll vor allem neue Dynamiken beim Erkunden, Sammeln und Überleben ermöglichen, ohne die Atmosphäre der Reihe zu verwässern.

Interessant ist dabei, dass Koop ursprünglich bereits für den ersten Teil geplant war, damals jedoch verworfen wurde. Erst mit der Fortsetzung sah das Team die technische und spielerische Grundlage gegeben, um Mehrspieler sinnvoll umzusetzen. Ziel sei es gewesen, ein System zu entwickeln, das organisch zur Spielwelt passt, statt wie ein nachträglich eingefügtes Feature zu wirken.

Gleichzeitig soll „Subnautica 2“ eine eigene Identität erhalten und nicht nur als grössere Version seines Vorgängers funktionieren. Neben Koop setzt das Studio deshalb auf eine neue Welt, neue Kreaturen und frische Systeme. Damit will Unknown Worlds sicherstellen, dass sich die Fortsetzung trotz vertrauter Grundidee klar von „Subnautica“ und „Subnautica: Below Zero“ abhebt.