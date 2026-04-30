Subnautica 2 startet im Mai

"Subnautica 2" hat einen konkreten Starttermin erhalten. Das Survival-Abenteuer erscheint am 14. Mai 2026 im Early Access für PC und Xbox Series X|S. Zum Start soll der Titel rund 30 US-Dollar kosten, wobei eine spätere Preiserhöhung im Laufe der Entwicklung nicht ausgeschlossen ist. Gleichzeitig zählt das Spiel aktuell zum meistgewünschten Titel auf Steam.

Der Release erfolgt allerdings vor dem Hintergrund eines länger andauernden Konflikts zwischen Entwickler Unknown Worlds und Publisher Krafton. Im Zentrum der Auseinandersetzung standen unter anderem Entscheidungen rund um den Early-Access-Zeitplan sowie Bonuszahlungen für das Studio-Team. Ein Gerichtsurteil setzte zuletzt den zuvor entfernten CEO Ted Gill wieder ein und bestätigte das Recht des Studios, den Veröffentlichungstermin selbst festzulegen.

Trotz der juristischen Spannungen bleibt Krafton weiterhin am Projekt beteiligt und fungiert gemeinsam mit Unknown Worlds als Co-Publisher. Ursprünglich war der Early-Access-Start bereits für 2025 geplant, wurde jedoch verschoben – offiziell aufgrund von Feedback aus Playtests und zusätzlicher Entwicklungszeit.

Langfristig soll die Early-Access-Phase rund zwei bis drei Jahre dauern und regelmässige Updates erhalten. Neue Inhalte sind in kurzen Abständen geplant, wodurch sich "Subnautica 2" schrittweise bis zur Version 1.0 weiterentwickeln soll.