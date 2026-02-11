Subnautica 2: Neuer Developer Overview Trailer

Publisher Krafton und Entwickler Unknown Worlds haben einen neuen Developer Overview Trailer zu "Subnautica 2" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter Developer Overview Trailer zu "Subnautica 2" trägt den Titel "Diving Together in Multiplayer". Er zeigt uns somit hauptsächlich den Mehrspieler-Aspekt des kommenden Action-Adventures. Dazu passendes Gameplay und entsprechende Erklärungen der Entwickler gibt es in diesem Zusammenhang selbstverständlich ebenfalls zu sehen.

Im vergangenen September wurde das dritte Vlog zu "Subnautica 2" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Subnautica 2" ist für Xbox Series X und den PC in der Mache und wird im Laufe dieses Jahres in den Early Access starten.