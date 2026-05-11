Subnautica 2: Sehenswerter Gameplay-Trailer

Unknown Worlds hat einen neuen Gameplay-Trailer zu "Subnautica 2" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier nimmt man uns über eineinhalb Minuten lang mit in die Tiefen des Ozeans von "Subnautica 2". Dabei lernen wir etwa die dortigen Bewohner kennen und bekommen einige seltsame Bauten zu sehen. Insgesamt werden wir also mit atmosphärischen Sequenzen optimal auf den baldigen Early-Access-Start eingestimmt.

Erst Anfang des Monats waren Informationen zum Koop-Modus von "Subnautica 2" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Subnautica 2" startet am 14. Mai auf Xbox Series X und dem PC in den Early Access.