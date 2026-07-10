Subnautica 2: Erstes Early-Access-Update erschienen

Unknown Worlds hat das erste Early-Access-Update für "Subnautica 2" veröffentlicht. Dieses konzentriert sich darauf, die Kernsysteme zu verfeinern, den Spielkomfort im Koop-Modus zu verbessern und uns mehr Möglichkeiten zum Erkunden, Überleben und der individuellen Gestaltung unseres Spielfortschritts zu bieten.

Ein Schwerpunkt des Updates für "Subnautica 2" ist das Biomod-System, mit dem wir vorübergehend Eigenschaften von Kreaturen in der Nähe übernehmen können, um unsere Fähigkeiten zu verbessern. Das Update fügt zwei Biolabs in den Korallengärten und den Axum-Ruinen hinzu, wodurch sich die Anzahl der freischaltbaren Biomods von vier auf sechs erhöht. Wir können zudem zusätzliche passive Biomod-Slots freischalten, indem wir Ziele mit dem Bioscanner scannen.

Das Update verbessert auch die Funktionsweise von Audioaufzeichnungen im Koop-Modus. Audioaufzeichnungen werden beim Einsammeln nun nicht mehr automatisch abgespielt, sondern können stattdessen manuell über die PDA-Datenbank abgespielt werden – das Archiv im Spiel, welches sich erweitert, wenn wir Kreaturen scannen und Aufzeichnungen in der Welt sammeln. Besagte Änderung verhindert, dass Audioaufzeichnungen während Koop-Sitzungen automatisch für andere Teilnehmer abgespielt werden, und sorgt so für ein reibungsloseres gemeinsames Erlebnis.

Auch die Bereiche Erkundung und Überleben wurden verbessert. In den Wracks gibt es jetzt zusätzliche Routen und Rätsel rund um den Sauerstoffverbrauch, während wir nun auch ausserhalb des Wassers sprinten können, einschliesslich an der Oberfläche und innerhalb von Basen. Zu den Verbesserungen beim Basisaufbau gehören eine optimierte Platzierung des Tadpole Dock und des Fabricator sowie ein frisches, eigens dafür vorgesehenes Lagergebäude. Darüber hinaus wurden Verbesserungen in den Bereichen Rendering, Verhalten der Kreaturen und Benutzeroberfläche vorgenommen.

"Subnautica 2" startete am 14. Mai auf Xbox Series X und dem PC in den Early Access.