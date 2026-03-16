Subnautica 2: Umfangreiches Vlog

Unknown Worlds hat ein neues Vlog zu "Subnautica 2" veröffentlicht. Darin stellt man das erweiterte Basisbausystem genauer vor.

Besagtes System führt in "Subnautica 2" einen modularen Konstruktionsansatz ein. Dieser bietet uns mehr Freiheit beim Entwerfen und Ausbauen der Unterwasserlebensräume.

Das neue System nutzt dabei die Unreal Engine 5 und verfügt über modulare Konstruktionswerkzeuge, mit denen wir unsere Unterwasserstützpunkte Stück für Stück aufbauen und erweitern können. Dieser Ansatz bietet mehr Flexibilität für Aussenstrukturen und Innenlayouts und ermöglicht es, Elemente wie etwa Fenster, Flure und andere Details individuell anzupassen. Somit lassen sich viele verschiedene Strukturen erschaffen, von kompakten Überlebensunterkünften bis hin zu weitläufigen Unterwasserhabitaten und Erkundungszentren.

Das Entwicklungsteam erläutert die Designphilosophie hinter dem System und zeigt, wie die Tools im Spiel funktionieren. In dem Video geben Kiel McDonald, Leiter des Basisdesigns, und Carolyn Lu, Ingenieurin, unter anderem Einblicke in den kreativen und technischen Prozess hinter der Entwicklung eines Systems, das uns mehr Kontrolle darüber gibt, wie sich unsere Unterwasserstützpunkte während ihrer Reise entwickeln.

Das Entwickler-Vlog zeigt das System auch im Mehrspielermodus und demonstriert, wie wir zusammenarbeiten können, um zusammen komplexe Unterwasserstützpunkte zu bauen. "Subnautica 2" führt zudem ein optionales kooperatives Gameplay für bis zu vier Spieler ein, bei dem Freunde Seite an Seite gemeinsame Basen bauen, erkunden und überleben können.

"Subnautica 2" startet noch in diesem Jahr auf Xbox Series X und dem PC in den Early Access.