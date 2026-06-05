Subnautica 2: Neues Vlog der Entwickler

Entwickler Unknown Worlds hat ein frisches Vlog zu "Subnautica 2" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.
Hier wird nämlich fast drei Minuten lang ein Blick in die Zukunft von "Subnautica 2" geworfen. Demnach arbeitet man bereits an kleineren Verbesserungen, wie etwa Optimierungen am Biomod-System. Zudem ist natürlich der erste grosse Content Drop mit einer neuen Region weiterhin in der Mache. Ein Releasefenster für all diese Inhalte gibt es aber noch nicht.
Bereits im Mai hatte Unknown Worlds die Early-Access-Roadmap für "Subnautica 2" vorgestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.
"Subnautica 2" startete am 14. Mai auf Xbox Series X und dem PC in den Early Access.