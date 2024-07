Enthält Subnautica Hinweise auf den Nachfolger?

Es sieht so aus, als würde "Subnautica" bereits Bilder aus dem Nachfolger enthalten. Entwickler und Publisher Unknown Worlds greift hierfür auf dessen Zeitkapsel-Feature zurück.

Zunächst waren die Spieler davon ausgegangen, dass es sich bei den dort zu sehenden Pflanzen um Fan-Mods handele. Mittlerweile haben die Moderatoren des Subreddits von "Subnautica" allerdings offiziell bestätigt, dass dies Inhalte aus dem Sequel sind. Bisher ist dazu lediglich bekannt, dass dieses im Laufe des nächsten Jahres in den Early Access startet.

In "Subnautica" erkunden wir die Tiefen einer ausserirdischen Unterwasserwelt voller Wunder und Gefahren. Wir sammeln Rohstoffe, bauen nützliche Gegenstände, entwischen Raubtieren und lüften das Geheimnis des Planeten, auf dem wir notgelandet sind. Forschernaturen, die ein eiskaltes Abenteuer suchen, können zudem in die Fortsetzung des Spiels eintauchen: In "Subnautica: Below Zero" erkunden wir nämlich das eisige Ökosystem des Planeten 4546B.

"Subnautica" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.