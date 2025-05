Subnautica kommt auch für iOS & Android

Entwickler und Publisher Unknown Worlds Entertainment kündigt "Subnautica" auch für iOS und Android an. Einen konkreten Releasetermin für die Umsetzungen gibt es auch schon..

Demnach ist "Subnautica" ab 8. Juli auch für iOS und Android erhältlich, Ein Pre-Order Trailer stimmt uns jetzt schonmal 42 Sekunden lang mit atmosphärischen Sequenzen darauf ein.

In "Subnautica" erkunden wir die Tiefen einer ausserirdischen Unterwasserwelt voller Wunder und Gefahren. Wir sammeln Rohstoffe, bauen nützliche Gegenstände, entwischen Raubtieren und lüften das Geheimnis des Planeten, auf dem wir notgelandet sind. Forschernaturen, die ein eiskaltes Abenteuer suchen, können zudem in die Fortsetzung des Spiels eintauchen: In "Subnautica: Below Zero" erkunden wir nämlich das eisige Ökosystem des Planeten 4546B.

"Subnautica" kann schon auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und dem PC gespielt werden.