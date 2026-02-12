Subnautica & Subnautica: Below Zero bald auch für Switch 2

Unknown Worlds kündigt "Subnautica" und "Subnautica: Below Zero" auch für Switch 2 an. Auf die Veröffentlichung der Umsetzungen müssen wir auch gar nicht lange warten.

So werden "Subnautica" und "Subnautica: Below Zero" schon ab 17. Februar, also kommenden Dienstag, auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Ein kostenloses Upgrade für Inhaber der Switch-Fassung wurde bereits bestätigt.

Beide Titel wurden für Switch 2 grafisch verbessert. Im Dock-Modus können wir die Tiefen des Planeten 4546B in einer Auflösung von 1440p erkunden, während der Handheld-Modus mit 1080p läuft. In beiden Modi unterstützen die Titel flüssige 60 Bilder pro Sekunde und bieten eine reaktionsschnelle Steuerung, ein intensives Spielerlebnis und ein flüssiges Unterwassererlebnis. Die Switch-2-Versionen verfügen zudem über optimierte Steuerungen für die Joy-Con 2, welche präzise Bewegungen, flüssige Erkundungen und eine verfeinerte Interaktion mit den weitläufigen Meeresumgebungen ermöglichen.

"Subnautica" und "Subnautica: Below Zero" waren schon für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC veröffentlicht worden.