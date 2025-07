Sudden Strike 5 angekündigt

Publisher Kalypso Media und Entwickler Kite Games haben "Sudden Strike 5" für PS5, Xbox Series X und den PC enthüllt. Einen ersten Trailer dazu hatte man auch parat.

Hier werden wir über eine Minute lang mit Story-Sequenzen auf "Sudden Strike 5" eingestimmt. Gameplay gibt es in diesem Kontext aber natürlich auch zu sehen. Wer dadurch Lust auf den Echtzeitstrategie-Titel bekommen hat, kann sich bereits an dieser Stelle um einen Platz in der bald stattfindenden geschlossenen Beta bewerben.

Inhaltlich verlagert "Sudden Strike 5" das Geschehen zurück in die Wirren des Zweiten Weltkriegs und verbindet dabei historische Authentizität mit taktischer Tiefe. In über 25 Missionen kämpfen wir darin in Europa und Nordafrika mit mehr als 300 detailliert modellierten Einheiten, darunter etwa der T-34, der Sherman-Panzer und die Messerschmitt Bf 109. Drei Fraktionen stehen dafür zur Wahl: Westalliierten, Wehrmacht und Rote Armee.

"Sudden Strike 5" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.