Sudden Strike 5 erscheint im April

Publisher Kalypso Media und Entwickler KITE Games haben einen Releasetermin für "Sudden Strike 5" verkündet. Demnach ist es im April soweit.

So wird "Sudden Strike 5" ab 23. April erhältlich sein. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC genannt. Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen nicht zu bestehen. Weitere Fassungen des Strategietitels, etwa für Switch 2, sind offenbar nicht angedacht.

Bereits jetzt zeigt man kommentiertes Gameplay aus "Sudden Strike 5". Dieses trägt den Titel "General’s Handbook #1" und stellt fast sieben Minuten lang die unterschiedlichen spielerischen Facetten des Strategiespiels vor.

"Sudden Strike 5" war im Juli 2025 angekündigt worden.