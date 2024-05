Suicide Squad: Kill the Justice League bekommt erstes Mid-Season Update

Rocksteady hat das erste Mid-Season Update für "Suicide Squad: Kill the Justice League" veröffentlicht. Gleichzeitig erfahren wir auch, was sich dadurch ändert.

So freuen wir uns dank des jüngsten Updates etwa über neue Gegner und Ausrüstung für "Suicide Squad: Kill the Justice League". Einige Bugs wurden auch beseitigt und Optimierungen nahm man ebenfalls vor. Wer sich für sämtliche Details interessiert, wird in den englischen Patchnotes an dieser Stelle fündig.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" ist ein Action-Adventure-Shooter, welcher Genregrenzen durchbricht und sowohl alleine als auch mit bis zu vier Spielern im Online-Koop gespielt werden kann. Basierend auf bekannten DC-Charakteren und entwickelt von Rocksteady Studios, den Köpfen hinter der Batman: Arkham Reihe, kombiniert "Suicide Squad: Kill the Justice League" das vom Studio bekannte Story-Gameplay mit Shooter-Action aus der dritten Person, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu liefern.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" erschien am 2. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.